Algérie: Le pays atteindra une autosuffisance dans le domaine de la sidérurgie à l'horizon 2018

Le complexe sidérurgique de Bellara produira, dans une première phase, 2 millions de tonnes d'acier plat et des aciers spéciaux par an et passera à 4 millions de tonnes dans une deuxième phase.

Le ministre de l'Industrie et des Mines devait visiter le chantier de rénovation d'une briqueterie avant d'inspecter, dans la zone industrielle Ouled Salah, dans la commune Emir Abdelkader, une unité de production de médicaments et une usine de conditionnement en verre.

In situ, des exposés sur l'avancement des travaux de raccordement du complexe sidérurgique aux réseaux de gaz et d'électricité ont été présentés au ministre qui a mis en exergue l'importance de respecter les délais impartis pour chaque lot de ces travaux.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.