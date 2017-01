Algérie: Décès du réalisateur Hadj Rahim à l'âge de 83 ans

Le ministre de la Culture a présenté en cette douloureuse occasion ses condoléances, les plus attristées, à la famille du défunt et à l'ensemble de la famille artistique, priant Dieu Tout-puissant d'accueillir le défunt dans Son vaste Paradis et d'assister les siens.

Ce parcours riche en apport et en créativité atteste de son professionnalisme et de ses préoccupations sociales", a écrit le ministre dans un message de condoléances.

"Le parcours du défunt dans le domaine du cinéma et de la télévision fut riche en productions précieuses et pertinentes. Il s'est rendu célèbre grâce à la caméra cachée dans les années soixante-dix, en sus de nombreuses œuvres dramatiques.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a indiqué samedi que le parcours professionnel du réalisateur Hadj Rahim "fut riche en apport et en créativité" ce qui "atteste de son professionnalisme et ses préoccupations sociales".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.