Ouganda: La LRA maintenue sous pression militaire dans les Haut-Uélé et Bas-Uélé

Dans les provinces de Haut-Uélé et de Bas-Uélé, les Forces armées de la RDC (FARDC), soutenues par la Force de la Mission onusienne en RDC, sont déterminées à traquer l'Armée de résistance du seigneur (LRA) jusqu'à ses derniers retranchements. Raison pour laquelle elle poursuit, dans le cadre de l'opération dénommée « Red Kite » (Cerf-volant Rouge), les pressions militaires sur les éléments de cette milice ougandaise.

En effet, ces rebelles ougandais sont à la base des abus observés dernièrement contre les populations civiles de cette partie de la République.

« Dans la province du Bas-Uélé, le 19 décembre 2016, sept éléments de la LRA, armés d'AK-47, ont attaqué la localité d'Epi, située dans la chefferie Mopoy, groupement Babuya, à 45 km au Nord-ouest de Banda, kidnappé cinq hommes et un garçon de dix ans », a rapporté la Monusco lors de sa conférence de presse, mercredi 11 janvier à Kinshasa.

À en croire la source, les troupes des FARDC basées dans la zone ont été alertées, dans le but de traquer les assaillants.

« Le 26 décembre 2016, les Forces de sécurité congolaises ont repoussé huit éléments supposés appartenir à la LRA actifs dans le parc national de la Garamba. Trois armes AK-47 ont été récupérées au cours de ces accrochages », a indiqué la même source.

Pression militaire sur le FRPI

En Ituri, l'armée congolaise, soutenue par la Force de la Monusco, maintient également la pression militaire sur les éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI) et ceux du groupe Mai-Mai.

Le but poursuivi par cette pression est « de contrer efficacement leurs activités négatives liées aux meurtres, vols de bétail, pillages et viols, perpétrées contre les populations civiles implantées dans les territoires d'Irumu et de Mambasa ».

Dans le territoire d'Irumu, le 20 décembre 2016, sept éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité de Ngasu Bavi, située à 12 km au Sud de Bogoro, et tué une femme de 60 ans.

« Le 22 décembre 2016, des éléments supposés appartenir au FRPI ont attaqué les localités de Zunguluka et de Burasi, situées respectivement à 18 et 50 km à l'Ouest et à l'Est de Boga, et volé du bétail.

Le 24 décembre 2016, des présumés éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité d'Abezo, située à 6 km au Sud-est d'Aveba, et pillé les maisons ainsi que des biens de valeur », a rapporté la Mission onusienne.