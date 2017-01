Congo-Kinshasa: Wivine Mumba - « Le défi qui vous est lancé, c'est la création de la valeur ajoutée par vos activités de production »

Mme le ministre du Portefeuille, Wivine Mumba, exhorte les mandataires publics de l'Etat à favoriser la réalisation de l'objectif primordial du mandat qui est la création, à travers les performances attendues des entreprises, de richesses pour le pays.

La salle de réunions du ministère du Portefeuille a servi de cadre, vendredi 13 janvier 2017, à Mme le ministre, Wivine Mumba, à s'entretenir avec tous les mandataires publics de l'Etat.

Cette rencontre a offert l'occasion à Mme Mumba de préciser, au regard des lois sur la réforme du Portefeuille et des textes réglementaires subséquents, le type de relations que doivent entretenir les mandataires avec le mandat.

« Ces relations doivent naturellement favoriser la création de l'objectif primordial du mandat qui est la création, à travers les performances attendues des entreprises sous votre gestion, de richesses pour le pays en termes de croissance économique durable », a-t-elle indiqué.

Répondre aux besoins de la population

Pour le ministre du Portefeuille, cet objectif s'inscrit dans l'impérieuse nécessité de donner au gouvernement les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population en offrant des meilleurs services à des prix accessibles.

« Le défi qui vous est lancé dans les attributions qui sont les vôtres est essentiellement celui de la participation à la création d'une valeur ajoutée par vos activités de production d'échanges, de distribution et même de consommation », a-t-elle ajouté.

Dans son allocution, Mme le ministre a fait savoir que les entreprises publiques dont le rôle essentiel est de contribuer à l'économie nationale, sont évaluées à travers deux indicateurs, le PIB et les finances publiques.

« Il appert des apports annuels de la BCC que la contribution des entreprises publiques qui devraient être un des leviers essentiels de cette économie est dangereusement décroissante », a-t-elle déploré.

Dans son plan managérial, Wivine Mumba a souligné la nécessité, pour chaque entreprise, de disposer d'un plan d'actions ou d'affaires, des prévisions budgétaires ainsi que des tableaux de bord et de reporting exigés pour leur examen et le suivi de leur exécution par le Conseil supérieur du Portefeuille (CSP).

Faire preuve de sens de responsabilité

Pour rappel, elle a soutenu que le rapport fait par le CSP sur l'analyse de ces instruments de gestion au titre de l'exercice 2015, indique que sur la vingtaine de sociétés commerciales issues de la transformation, seules 13 ont répondu à l'obligation de déposer trimestriellement les tableaux de bord et de reporting.

« Quant à la consistance de ces instruments, il est impérieux que les gestionnaires de ces sociétés, une année après, appréhendent et intériorisent l'importance de ces tableaux comme support à l'alerte et à la prise de décision de gestion, d'exploitation des divers tableaux doivent vous aider à prendre les actions correctives nécessaires et à dégager des facteurs clés de succès sur lesquelles les gestionnaires que vous êtes, peuvent agir pour améliorer vos performances », a-t-elle recommandé.

A en croire Wivine Mumba, une entreprise qui ne peut pas payer les salaires du personnel avec les ressources propres de l'entreprise ne réalisera jamais de profit et donc ne créera jamais de richesse, car il contribuera à l'accroissement de l'endettement et du risque de cessation de paiement et de faillite.

« Toutes les sociétés doivent avoir bun budget et un plan d'action à 5 ans d'horizon et surtout un programme de croissance, l'Etat doit quand même se retrouver, c'est son instrument de gestion axée sur les résultats », a-t-elle martelé.

Et de poursuivre : la performance de nos entreprises dépend de leurs animateurs, de la rigueur de la transparence et de la bonne gouvernance.

« Vous devez donc, en toutes circonstances, faire preuve de sens de responsabilité, d'imagination mais aussi de circonspection dans la gestion quotidienne de vos entreprises en ayant sans cesse présent à l'esprit que vous êtes placés dans vos fonctions pour servir l'intérêt général et non les vôtres.

A ce titre, chacun d'entre vous a, à la fois, l'obligation de rendre compte et une obligation de résultat », a-t-elle prévenu.