Algérie: M. Sellal insiste sur la mobilisation internationale pour la paix au Mali

Bamako — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a réitéré samedi à Bamako la disponibilité de l'Algérie à accompagner le Mali dans la phase de la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation, insistant sur la mobilisation internationale pour réaliser les objectifs du développement consignés dans cet accord.

"Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer la pleine disponibilité de l'Algérie à poursuivre son soutien à l'aboutissement, dans les meilleurs délais, du processus de mise en £uvre de l'Accord de paix", a déclaré M. Sellal en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, devant les chefs d'Etat et de gouvernement présents au sommet Afrique-France, qui se tient à Bamako.

Il a affirmé qu' "en appui à ce processus, je réitère, ici notre appel solennel à la communauté internationale pour qu'elle reste mobilisée en faveur de la réalisation des objectifs de développement consignés dans cet accord".

Les progrès en matière de démocratie en Afrique soulignés

Par ailleurs, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a souligné devant les chefs d'Etat et de gouvernement présents au 27ème sommet Afrique-France, les progrès enregistrés dans le domain de la consécration de la démocratie, de la bonne gouvernance politique et économique et de l'édification de l'Etat de droit en Afrique.

Dans son intervention, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à ce sommet, M. Sellal a indiqué que "depuis le premier sommet de 1973, l'Afrique a enregistré des progrès indéniables dans le domaine de la consécration de la démocratie, de la bonne gouvernance politique et économique et de l'édification de l'Etat de droit, convaincue chaque jour un peu plus que c'est la seule voie à même d'offrir à ses pays et à ses peuples les leviers indispensables à la stabilité politique et au développement socio-économique auxquels ils aspirent légitimement".

Dans ce contexte, il a affirmé que cette dynamique est venue consacrer un processus de décolonisation qui a permis à l'écrasante majorité des peuples africains de recouvrir leur indépendance politique et de rétablir leur souveraineté national, un processus qu'il conviendra impérativement de parachever.

Les défis sécuritaires qui menacent la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel relevés

En outre, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a relevé les défis qui menacent la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel, pour instaurer une coopération dans toutes ses dimensions.

"Nos présentes assises se tiennent à un moment où notre continent fait face à de nombreux défis sécuritaires qui menacent la stabilité et la sécurité de la région du Sahel, en particulier, et hypothèquent la réalisation de ses projets de développement", a soutenu M. Sellal dans son allocution, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, devant les chefs d'Etat et de gouvernement présents au 27ème sommet Afrique-France.

M. Sellal a saisi cette occasion pour mettre en garde contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier, le trafic de drogues, d'armes et de personnes, le kidnapping ainsi que la traite des personnes et la migration.

Tous ces problèmes, constituent, a affirmé M. Sellal, des "défis qui nous interpellent collectivement pour renforcer notre coopération bilatérale, régionale et internationale dans un esprit de responsabilité collective et de solidarité active, partant du principe de l'indivisibilité de la sécurité et de l'exigence de sa réalisation pour tous".

Il a, en outre, indiqué que les drames répétitifs générés par la pauvreté, les maladies et les flux massifs de la migration interpellent notre assemblée pour "concentrer son attention et surtout son action sur les véritables cause de ce fléau, à savoir les conflits et les interventions étrangères en violation du droit international, source de chaos et de désordre propice au développement du terrorisme, l'absence de soutien conséquent aux efforts de développement et de lutte contre la pauvreté d'un grand nombre de pays africains, ainsi que l'exacerbation des contradictions internes et le non recours aux moyens pacifiques et au dialogue pour les résoudre et les dépasser".