Congo-Kinshasa: Grand Kasaï/le phénomène Kamwina Nsapu - Mythe ou réalité ?

Cette interrogation fait partie de la question d'actualité posée au vice-Premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité du gouvernement central par le député Martin Kabuya Mulamba Kabitanga devant la représentation nationale.

Cela pour fixer l'opinion et surtout éclairer la religion des élus nationaux sur ce phénomène qui, parti du Kasaï Central, s'est propagé dans les deux autres provinces de l'ex-Kasaï Occidental et Kasaï Oriental.

Le vice-Premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, a, après avoir présenté la carte postale de Kamwina Nsapu, de son vrai nom Nsapu Pandi Jean-Pierre (Prince), né le 6 avril 1966, fait la genèse des faits politiques de l'intéressé.

Vers les années 2008-2009, renseigne-t-il, Nsapu Pandi Jean-Pierre « tentera de créer un parti politique dénommé "Santé Verte pour le Progrès" (SAVEP).

Et de faire remarquer : « Au lieu d'accomplir ses ambitions à travers ce parti politique, il va plutôt opter pour une approche insurrectionnelle ».

Dans un document daté de 2013 intitulé "Non aux élections de 2016", révèle Ramazani Shadari, « Kamwina Nsapu a dévoilé toutes ses stratégies subversives où il a fustigé la négligence de l'État congolais depuis son accession à l'indépendance, et a recommandé de reconnaître et faire fonctionner le pouvoir coutumier, émanation naturelle de la nationalité. »

Le vice-Premier ministre a noté qu'il « a qualifié le gouvernement national de gouvernement d'occupation et a décidé, en conséquence, pour libérer le pays, de lancer une opération dénommée "Kabukulu"', au bas mot "ce qui relève de la tradition ancestrale". »

Et qu'il « a mobilisé cette référence à la tradition pour combattre, selon lui, les mercenaires africains qui seraient infiltrés dans les rangs de notre armée et dans nos institutions. »

Hostile au pouvoir en place

Aussi Nsapu Pandi Jean-Pierre a-t-il exhorté « tous les jeunes, mus par une prétendue fibre révolutionnaire, de se tenir debout partout où ils sont pour défendre le sol congolais contre la présence des mercenaires étrangers et leur gouvernement d'occupation ; de tout faire pour que les vols d'avions ainsi que les atterrissages soient stoppés ; de bloquer ou d'occuper les communes et les territoires ; d'empêcher ou suspendre la circulation des véhicules du gouvernement, de la police et de l'armée ; et d'ériger les barricades sur toutes les grandes routes et respect exclusif aux diplomatiques. »

Ramazani Shadari a aussi rapporté que « M. Nsapu Pandi s'est dit hostile au pouvoir en place et a déclaré qu'il attendait l'avènement d'un nouveau régime. Il a visé également une hégémonie sur tous les chefs de groupement voisins, mais la plupart de ces chefs n'acceptent pas son leadership et lui ont refusé toute allégeance. »

Après plusieurs affrontements entre la milice de Kamwina Nsapu et les forces de l'ordre dans les provinces du Kasaï Central, du Kasaï Oriental et du Kasaï, les forces de l'ordre congolaises (FARDC, PNC, ANR et DGM) ont pris le dessus sur les insurgés mis en débandade.

Ces derniers se sont repliés dans les villages environnants et ont fait incursion dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, dans le groupement de Bena Kazadi, secteur Mukamba, province du Kasaï Oriental, ainsi que dans le territoire de Miabi.

Plusieurs morts, dégâts matériels et déplacés enregistrés

De tout ce qui précède, le vice-Premier ministre, Emmanuel Ramazani a reconnu que le phénomène Kamwina Nsapu est une réalité. Car les velléités insurrectionnelles de Kamwina Nsapu s'accentuaient au jour le jour, au point que des missions de conciliation furent décidées et entreprises en sa direction.

Malheureusement, même après la mort de Nsapu Pandi Jean-Pierre que Ramazani Shadari a confirmée, les mêmes velléités ne se sont pas estompées.

Plusieurs personnes sont tuées dans les rangs des miliciens comme ceux des forces de l'ordre; sans compter de nombreux blessés plusieurs commissariats, sous commissariats de la PNC, maisons de villageois, écoles, bureaux de services de l'État, engins et véhicules publics et privés qui ont été incendiés.

À noter que plusieurs autres miliciens ont été capturés et déférés devant la justice pour que celle-ci aussi joue son rôle de régulateur. Et que plusieurs milliers de personnes déplacées sont signalées.

L'implication des parlementaires du terroir sollicitée

Ramazani Shadari a laissé entendre que « plusieurs institutions tant nationales que provinciales, des chefs coutumiers, des hommes politiques, des leaders d'opinion, etc. sont mis à contribution pour en arriver à la paix des cœurs et à l'abandon des violences de toutes sortes pour asseoir des revendications personnelles, coutumières ou communautaires. »

Mais également, il a sollicité « l'implication de la représentation nationale, particulièrement celle des élus nationaux et provinciaux des entités directement touchées par ce conflit qui vont bientôt en vacances parlementaires, d'apporter à leurs circonscriptions respectives le message de paix, de concorde et de cohésion sociale.

Il en est de même de tous les autres acteurs politiques de ces trois provinces victimes d'actes de la milice Kamwina Nsapu d'accompagner le gouvernement de la République dans son action de recherche de la paix et de rétablissement de l'autorité de l'État. »