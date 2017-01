Algérie: M. Sellal rappelle les mesures prises par le pays pour améliorer le climat des affaires

Bamako — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a mis en exergue samedi à Bamako la croissance économique enregistrée en Afrique, rappelant également les mesures prises par l'Algérie pour améliorer le climat des affaires.

"Au plan économique, notre continent connait, depuis de nombreuses années maintenant, une croissance économique soutenue de l'ordre de 5%.

Les prévisions pour 2017 sont encore plus favorables et confirment ainsi les capacités d'absorption de nouveaux investissements étrangers dans notamment les secteurs des services financiers, la construction et l'industrie manufacturière", a indiqué M. Sellal dans son allocution, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, devant les chefs d'Etat et de gouvernement présents au 27ème sommet Afrique-France.

Il a, à cette occasion, souligné que l'Algérie, qui a pris d'importantes mesures en faveur de l'amélioration du climat des affaires, à l'appui d'énormes investissements publics dans les infrastructures, abrité un important Forum africain d'investissements et d'affaires et apporte sa contribution à la réalisation d'importants projets structurants de l'économie régional et continentale".

Dans cet ordre d'idées, il a soutenu que la route transsaharienne Alger-Abuja, qui offre au commerce de l'Afrique de l'Ouest une ouverture sur la méditerranée et d'importantes économies de coûts et de temps dans le transport des marchandises, le projet de gazoduc Alger-Lagos ainsi que le projet de Fibre optique Algérie-Nigéria "répondent à cet impératif d'intégration de nos économies".

M. Sellal a, par ailleurs, affirmé que l'Afrique forte des ses atouts, œuvre à la mise en place de partenariats de qualité, fondés sur le respect mutuel, l'équilibre des intérêts et un juste partage de la prospérité.