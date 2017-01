Congo-Kinshasa: Le jeu double de la Majorité présidentielleP

Les négociations qui se déroulent au centre interdiocésain sont celles de dernière chance pour le pays sur les rails en exorcisant les démons de la division, les velléités de la dictature et autres penchants à des rébellions dont le peuple congolais n'a plus besoin.

La RDC est minée par une crise née du report de la présidentielle qui devrait désigner en 2016 le successeur de M. Kabila, âgé de 45 ans et au pouvoir depuis 2001 et à qui la Constitution interdit de briguer un nouveau mandat.

« Nous sommes inquiets. L'opposant Moise Moni Della et des militants du mouvement citoyen +Filimbi+ sont toujours détenus arbitrairement, alors que le ministre [de la Justice] Alexis Thambwe avait promis leur libération dans les 48 heures », a déploré à l'AFP Me Georges Kapiamba délégué aux négociations sanctionnées le 31 décembre par un accord.

Et pourtant, de sept cas emblématiques, quatre avaient été favorablement traités. Il s'agit de la libération de Moïse Moni Della, un opposant proche de Moïse Katumbi, du retour de Floribert Anzuluni, Roger Lumbala et Mbusa Nyamuisi ainsi que de la relaxation des militants des mouvements citoyens arrêtés à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC.

