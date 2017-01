Congo-Kinshasa: Bemba a décidé - Le MLC et Alliés signent l'accord du 31 décembre ce samedi

Fini le suspense. Après plusieurs jours d'attente et d'hésitation, Jean-Pierre Bemba a finalement tranché.

Le Mouvement de libération du Congo(MLC) et alliés vont signer l'Accord du 31 décembre 2016 ce samedi 14 décembre 2017.

C'est Eve Bazaiba, secrétaire générale du MLC et coordonnatrice du Front pour le respect de la Constitution (FRC) qui l'a déclaré aux médias à l'issue de travaux au Centre interdiocésain, a indiqué actualité.cd

Selon cette source, cette déclaration fait suite au message de Jean-Pierre Bemba demandant au Front pour le respect de la Constitution de signer l'Accord du 31 décembre.

« Je demande au FRC de se surpasser parce que, à travers des aménagements, il est toujours possible d'obtenir dans un accord de cette importance, les équilibres nécessaires pour sa bonne fin et, bien plus, pour le fonctionnement efficace des organes portés par l'accord du 31 décembre 2016.

C'est pourquoi, j'invite les délégués du FRC à prendre part aux discussions du Centre interdiocésain et à signer cet accord qui va devenir le socle de l'alternance politique dans notre pays, » a dit Jean-Bemba dans un message lu par Eve Bazaiba.

Ainsi fait, le divorce que d'aucuns craignaient entre le Chairman du MLC et la secrétaire générale de son parti peut être évité. Bemba et Bazaïba peuvent désormais regarder dans la même direction et parler le même langage, pour l'intérêt supérieur de la Nation.

Une interpellation aux autres

Maintenant que le MLC s'est surpassé pour revenir au bon sentiment, les autres regroupements et partis politiques qui trainent encore les pieds devraient se hâter pour signer, eux aussi, l'accord du 31 décembre.

Les regards sont surtout tournés vers le camp de l'actuel Premier ministre, Samy Badibanga. En effet, les évêques réunis au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo ont échangé hier vendredi 13 janvier 2017 avec les ministres Jean-Lucien Busa, José Makila et Azarias Ruberwa, non signataires de l'accord du 31 décembre.

Selon la même source, les échanges entre les deux parties ont tourné autour de la recherche de l'inclusivité.

Selon le secrétaire général intérimaire de la CENCO, les ministres sont restés ouverts à l'invitation des évêques pour rejoindre les travaux sur l'arrangement particulier.

« Les évêques ont décidé de se déplacer vers eux dans le souci de renforcer l'inclusivité. On a saisi l'opportunité pour leur dire que tout n'est pas encore perdu. Ils peuvent venir avec leurs propositions dans la phase actuelle d'arrangement particulier.

On pourra tenir compte de l'une ou de l'autre position. On les a invités à entrer dans le train afin de finir le dialogue. Ils sont restés ouverts. Ils ont rappelés qu'ils ont toujours soutenu le dialogue, mais comme ils sont des leaders, ils doivent consulter ceux qui les ont mandatés.

Ils considèrent qu'ils sont victimes d'une certaines injustices dans la mesure où ce sont eux qui étaient les premiers à revendiquer la dynamique du dialogue, mais lors des négociations sur la question du gouvernement, ils n'étaient pas consultés. », a indiqué l'abbé Donatien Nshole.

Avec cet état d'avancement des choses, l'on peut espérer boucler les négociations dans l'inclusivité tant souhaitée par tous.