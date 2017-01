Algérie: Une semaine d'activités culturelles

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

- Le nouvel an amazigh, Yennayer 2967, a été célébré à Alger par un collectif de chanteurs, musiciens, plasticiens et écrivains au café-littéraire "Le sous-marin".

- Le Bastion 23 a célébré le nouvel an amazigh par des expositions d'arts plastiques de bijoux traditionnels et un spectacle de danse contemporaine.

- Lancement de semaines culturelles autour du nouvel an Amazigh à Tizi Ouzou et à Oran.

- Le HCA a organisé à Alger une cérémonie de célébration du nouvel an amazigh réunissant deux expositions et des prestations de chants traditionnels.

Alger — Les célébrations du nouvel an amazigh, Yennayer 2967, et lancement du 9e Festival du théâtre arabe dans les villes d'Oran et de Mostaganem auront constitué l'essentiel de l'actualité culturel de la semaine écoulée

