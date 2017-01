Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - RDC, Congo, Zimbabwe et Liberia dans le groupe G

Avant même le coup d'envoi de la CAN 2017, les nations sont déjà fixées sur leur sort quant à ce qui concerne la CAN 2019 qu'abritera le Cameroun. Le tirage au sort des éliminatoires de la 32è édition de la CAN a été effectué le jeudi 11 janvier à Libreville au Gabon.

La République démocratique du Congo évoluera aux côté du Zimbabwe, du Congo-Brazzaville et du Liberia dans le groupe G. Les Léopards retrouvent, une fois de plus, les Diables rouges qu'ils ont éliminés en quarts des finales de la Can 2015.

Dans la journée, et à l'issue de la réunion de son Comité exécutif, la CAF (Confédération africaine de football) a dévoilé la procédure pour le tirage au sort des éliminatoires prochaines.

Se basant sur les résultats obtenus par les différentes formations lors des éliminatoires du Mondial 2014, à la CAN 2012, à la CAN 2013 et ses éliminatoires, à la CAN 2015 et ses éliminatoires et aux qualifications à la CAN 2017, l'instance dirigeante du football africain a réparti les 51 nations en lice en 5 pots.

Puis, le tirage au sort a dévoilé des groupes assez homogènes, mais tout autant difficiles les uns que les autres. A noter que Sao Tome & Principe - Madagascar, Comores - Ile Maurice et Djibouti - Soudan du Sud constituent les affiches des préliminaires.

Pour se qualifier à la phase finale, il faudra terminer premier de son groupe ou finir parmi l'un des 3 meilleurs seconds de tous les groupes. « Contrairement aux éliminatoires de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Total, tous les matches du pays hôte seront pris en compte », annonce la CAF.