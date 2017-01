Algérie: Bouchouareb réitère l'engagement de l'Etat à organiser le marché des véhicules d'occasion

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

176 dossiers d'investissement dans les domaines industriel et de l'agroalimentaire pour un coût de 93 milliards de dinars ont été, à ce jour, validés dans cette wilaya qui compte, entre autres, 13 espaces industriels de 9021 ha, deux zones industrielles de 607 ha et une nouvelle zone d'activité de 97ha.

M. Bouchouareb qui a eu à visiter une usine de fabrication de verre aimanté à la zone industrielle Ouled Salah, dans la commune Emir Abdelkader, et qui devra participer au efforts de consolidation du domaine de la sous-traitance à travers la production de pare-brise, vitres latérales, rétroviseurs et prochainement des verres blindés pour les véhicules militaires, a appelé les opérateurs concernés à conjuguer leurs efforts et £uvrer, en partenariat, pour un développement durable de ce marché.

Rappelant les efforts déployés par l'Etat pour développer l'industrie nationale automobile, M. Bouchouareb, qui a annoncé l'entrée en service en Algérie "d'ici à avril prochain" de l'usine de Volswagen, a indiqué que cette unité avec les deux unités similaires déjà existantes (Renault et Hyundai) permettront à l'Algérie de produire entre 30.000 à 40.000 véhicules par an.

