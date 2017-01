Algérie: Tizi Ouzou - Clôture en beauté des festivités de Yennayer 2967

Tizi Ouzou — Les festivités marquant la célébration de Yennayer 2967 à Tizi Ouzou ont été clôturées samedi à la maison de la culture Mouloud Mammeri après une semaine d'intenses activités marquées notamment par des expositions, spectacles de chants, représentations théâtrales, parades, des projections de films et un marché de Yennayer organisé au niveau de la placette de l'Olivier.

Les organisateurs se sont rencontrés dans l'après midi de Samedi pour un ultime moment de détente et de partage lors des festivités clôturées en beauté.

En plus des organisateurs de différentes directions de l'exécutif, les associations culturelles associées à cet évènement et la trentaine d'exposants présents dans la salle d'exposition, un public nombreux a assisté à la cérémonie de clôture de cet "évènement grandiose" célébré sous l'égide du ministre de la Culture et du wali de Tizi Ouzou, a précisé Nabila Goumerziane, directrice de la culture.

Selon elle, Yennayer qui constitue un référent de l'identité nationale algérienne a été "célébré dans un esprit de solidarité grâce à la conjugaison de tous les efforts et la contribution de tous les intervenants au niveau local".

Elle a rappelé que le premier jour de l'an berbère 2967 "marque cette année le premier anniversaire de la consécration de Tamazight comme langue nationale et officielle ce qui lui a accordé un cachet hautement particulier."

"Un acquis très important que nous devons consolider à travers le mise en valeur de nos repères identitaires, de nos valeurs ancestrales, de nos traditions et de notre savoir faire artisanal, mais aussi à travers le travail de recherche et d'investigation qui permettent l'épanouissement de la langue et de la culture amazighes", a-t-elle soutenu.

Mme Goumeziane a cité, dans ce sillage, le colloque ayant marqué la célébration de Yennayer et consacré à la poésie populaire amazighe à la mémoire de Youcef Oukaci, Si Moh Ou M'hand et Chikh Mohand Oulhocine.

Au plan de l'animation et du divertissement, la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a rendu hommage aux chanteurs "qui ont rehaussé l'évènement" de par leurs spectacles, notamment Nouara, Taleb Tahar, Tako, Yasmina, Ali Meziane, Celia Ould Mohand et Abdelhaq Sahel.

Ayant prononcé la clôture officielle des festivités de Yennayer, lancés le 8 janvier dernier, le secrétaire général de la wilaya, Azeddine Tibourtine a évoqué un moment qui a "uni tous les Algériens et qui a donné une nouvelle dimension à la célébration de cette date marquée, désormais par des activités festives et une remémoration des traditions et des rituels ancestraux à travers tout le territoire national."

La cérémonie de clôture a été marquée par des chants traditionnels (Tibougharine) de la troupe féminine Tamgout de Yakouren, un défilé de mode de tenues berbères traditionnelles et une remise de diplômes aux participants.