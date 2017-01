Algérie: Le projet de loi criminalisant la fraude aux examens vise à préserver la crédibilité du baccalauréat

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

Pour rappel, le ministère de la Justice s'attelle à l'élaboration de plusieurs textes de loi s'inscrivant dans le cadre du plan d'action du gouvernement dont un avant projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance N°66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal qui prévoit la criminalisation de certains actes comme la fraude aux examens et concours et une reconsidération des peines prévues à cet effet".

Soulignant l'impératif de réunir "un minimum de consensus" pour préserver la crédibilité de l'examen, Mme Benghebrit a fait savoir que les autorités concernées ont mobilisé tous les moyens juridiques, matériels et pédagogiques pour préserver la crédibilité du baccalauréat qui est la responsabilité de tout un chacun et qui est considéré comme un défi national.

Rappelant la campagne lancée par ses services avec le concours des parents d'élèves pour préserver la crédibilité du baccalauréat, la ministre a appelé les médias à éviter les titres à sensation à même de perturber les candidats, ces derniers passant par une période sensible qui nécessite "calme et stabilité".

