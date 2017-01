Afrique: M. Sellal fait valoir la vision du continent pour le partenariat, la paix et l'émergence

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

"Il ne fait aucun doute, en effet, que ces programmes africains, ambitieux mais réalistes, constituent la réponse appropriée en vue d'une croissance inclusive et créatrice d'emplois pour faire face aux multiples défis et menaces qui guettent ce formidable atout qu'est, pour l'Afrique, la jeunesse de sa population".

M. Sellal a, dans ce contexte, indiqué que dans sa démarche d'appropriation, l'Afrique, consciente de ses priorités, a anticipé la mise en place des mécanismes de planification stratégiques et des outils de coordination à travers le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et son agence de planification et coordination agissant en coordination avec les communautés économiques régionales.

Bamako — Le Premier ministre, Abdelamalek Sellal, a fait valoir samedi à Bamako la vision du continent africain pour "le partenariat, la paix et l'émergence", thème retenu pour le 27ème sommet Afrique-France et auquel il prend part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.