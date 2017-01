Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Fausse note chez les Léopards !

Les joueurs ont boycotté l'entraînement de vendredi soir en raison d'un problème de primes alors que leur premier match est prévu pour le 16 janvier contre le Maroc.

Une vidéo montrant un groupe des joueurs de la RDC en train de revendiquer, depuis leur hôtel à Oyem en terre gabonaise, leurs primes a fait sensation en début de week-end sur les réseaux sociaux.

Se filmant eux-mêmes à partir d'un téléphone portable, Youssouf Mulumbu (le capitaine) et quelques-uns de ses coéquipiers se sont exprimés librement sur la question en déplorant le fait qu'il s'agit là d'une situation récurrente qui intervient généralement à la veille de chaque compétition.

« Cela fait des années et des années, c'est toujours la même chose. On se prépare bien pour jouer nos matchs et à la fin il y a toujours un problème de primes », a déclaré le capitaine Youssouf pendant que d'autres (s'exprimant en lingala et en français) mettaient plus d'emphase sur l'obtention, coûte que coûte, de leurs primes avant d'entrer sur l'aire de jeu.

Et comme pour donner la mesure de leur engagement à aller jusqu'au bout de leur revendication, somme toute légitime, les poulains de Florent Ibenge ont carrément boycotté la séance d'entraînement de vendredi dernier.

Une situation délétère qui risque d'entamer le moral des joueurs à quelques heures de leur premier match le 16 janvier contre les Lions de l'Atlas du Maroc.

Là-dessus, Youssouf tente de calmer les esprits sur son compte twitter : « Ceci dit, le 16 janvier nous allons défendre fièrement notre drapeau ». Dans certains milieux sportifs congolais, on redoute que cette rogne puisse influer négativement sur la prestation des joueurs.

La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Le ministre des sports Willy Bakonga a rassuré que les joueurs entreront bel et bien en possession de leur prime - déjà disponible - le 16 janvier avant le match contre le Maroc, le temps pour lui et sa délégation de prendre ce week-end leur vol pour le Gabon.

Il a confirmé que le gouvernement a déjà débloqué les moyens nécessaires et qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. « Nous avons tout le temps, possible ! Quand on va arriver, on va parler avec eux [les joueurs], on sera ensemble.

Donc, il n'y a pas de problème de primes, puisque les primes sont déjà là. On va les leur donner », a déclaré Willy Bakonga tout en indiquant ne pas être au courant d'un quelconque boycott de l'entraînement par les Léopards.

Rappelons que la RDC, troisième lors de la dernière édition, a hérité d'un groupe très relevé avec la Côte d'Ivoire, tenant du titre, le Maroc et le Togo.