« C'est dans ce contexte que nous allons commencer l'année 2017. Année donc d'espoir au cours de laquelle devront se concrétiser certaines intentions et ambitions ; année de consolidation de ce qui a été déjà commencé, année de construction des fondations nouvelles parmi lesquelles la numérisation est peut-être l'image la plus forte que nous puissions donner de notre volonté de moderniser notre sous-secteur », a conclu Bruno Jean Richard Itoua.

Le dernier groupe concerne, quant à lui, l'enseignement supérieur en général. Présidé par le ministre de tutelle, ce groupe, considéré comme le plus grand, traitera des questions transversales, stratégiques et politiques de l'enseignement supérieur.

La réunion de cabinet a été élargie à l'Université Marien-Ngouabi, la Commission nationale congolaise pour l'Unesco, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale des affaires sociales et des œuvres universitaires.

« C'est le signal le plus fort que nous aimerions donner pour Marien-Ngouabi 2025. C'est un signal fort de la volonté transformationnelle qui devra être notre leitmotiv et notre fil conducteur pour les années à venir », a indiqué Bruno Jean Richard Itoua, précisant qu'au-delà de la simple disponibilité de l'Internet, il s'agit d'une transformation complète de l'ensemble du sous-secteur, car son cabinet travaille déjà sur la gestion électronique des bourses.

L'Université Marien-Ngouabi et ses onze établissements ainsi que le rectorat seront bientôt connectés à la fibre optique. Ainsi, chaque établissement et le rectorat seront connectés et interconnectés. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, la fibre optique sera accompagnée de l'installation du WIFI afin de donner un accès libre généralisé, intégral à Internet de haut débit à tous.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.