Afrique: Hommage à l'Algérie pour ses efforts dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme

Bamako — La Déclaration finale du sommet Afrique-France adoptée samedi à Bamako a rendu un hommage à l'Algérie pour ses efforts destinés à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, saluant également l'initiative algérienne d'organiser en mai 2017 une conférence internationale sur "le rôle déterminant de la réconciliation nationale dans ce domaine".

"Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont pris note, avec satisfaction, des efforts déployés par l'Algérie en faveur du renforcement de la lutte régionale et internationale contre l'extrémisme violent et le terrorisme", souligne le texte de la Déclaration.

Les participants au sommet ont, à la même occasion, "pris note avec intérêt de la décision de l'Algérie d'organiser durant le printemps 2017 une nouvelle conférence internationale consacrée au +rôle déterminant de la réconciliation nationale dans ce domaine+", lit-on dans le document.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont également souligné l'"importance des travaux sur les politiques de déradicalisation des réseaux sociaux et d'internet ainsi que sur la démocratie et l'état de droit dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme".

En outre, face au péril que constituent la radicalisation et l'extrémisme violent pour la sécurité et la stabilité, ils ont appelé à une "plus grande coopération régionale et internationale dans la lutte contre ces phénomènes".