Congo-Brazzaville: FAC - 203 officiers et sous officiers promus aux nouveaux grades

Pour sa part, le capitaine Gondo Ondze Fara de la sécurité présidentielle pense que ce n'est que par l'effort et la discipline au travail que l'on peut se lever et se distinguer.

Manifestant sa joie pour son nouveau grade, le colonel Jean Bruno Kihoussinga, directeur administratif et financier à l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire, a eu les mots suivants :« Ma reconnaissance est adressée principalement au haut commandement des Forces armées congolaises qui nous a fait une fois de plus confiance, en suite au commandement de la zone militaire de défense n°1 sans lequel nous ne devrions pas être hisser a ce nouveau grade.

À travers cet acte, le commandement vient de vous gratifier d'une partie de ses autorités, faites en ainsi bon usage. N'oublier jamais que le soldat obéit tel que ce dernier est commandé, il a tout juste besoin d'être encadrer et entraîner » a-t- il signifié.

«Par rapport à cette élévation, le commandement attend de vous l'abnégation, la discipline, la rigueur, la détermination, le dévouement, la disponibilité, le courage et surtout la loyauté en vers la République et l'ensemble de ses institutions.

