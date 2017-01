Algérie: Yennayer, une occasion pour appeler aussi à plus d'union entre Algériens

Bouira — La fête de Yennayer constitue aussi une occasion pour "appeler à davantage d'union entre Algériens et à la préservation des acquis de la paix et de la stabilité du pays", a estimé samedi à Bouira le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, invité par les autorités de la wilaya à assister aux festivités célébrant le nouvel an amazigh 2967.

"Yennayer est une occasion pour appeler les Algériens à s'unir davantage afin de préserver les acquis de la paix et de la stabilité dont jouit le pays", a déclaré M. Ould Ali lors d'un point de presse tenu à Saharidj (est de Bouira), où il a procédé à la remise des prix aux lauréats du festival national du théâtre amateur, et des olympiades de la dictée en tamazight organisés par la ligue de wilaya des activités culturelles en collaboration avec une association juvénile locale.

A Saharidj, une commune montagneuse perchée sur les hauteurs du Djudjura, et située à une cinquantaine de kilomètres à l'est du chef lieu de la wilaya de Bouira, le ministre a présidé la cérémonie de remise des prix et de la clôture des festivités organisées au niveau d'Akham El-Arch, en vue de marquer le nouvel an amazigh 2967.

A cette occasion, M. Ould Ali a salué les efforts des associations locales ayant réussi à organiser une manifestation grandiose à laquelle ont assisté plus d'une dizaine de troupes théâtrales venues de Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Oran et M'Sila pour prendre part au festival national du théâtre amateur, dont les premiers prix des meilleurs acteurs sont revenus à Bekkache Ouarda et Djeffal Kamel de la wilaya de M'Sila, selon les résultats finaux de cette manifestation culturelle.

Le ministre s'est rendu par la suite dans la localité montagneuse d'Ilyithen, relevant de la commune de Saharidj, où il a visité une exposition dédiée aux produits et objets artisanaux locaux, avant d'être invité à un déjeuner collectif organisé par le comité des sages et notables du village à l'occasion de Yernnayer.

"Je suis très content d'être dans cette région combattante qui, à travers cette manifestation, a prouvé son attachement à la patrie et à l'Algérie, ainsi qu'à leur tradition et culture. Je souhaite que cette fête unisse tous les Algériens et apporte plus de paix et de sérénité à notre pays", a souligné le ministre.

M. Ould Ali a saisi également cette occasion pour appeler les citoyens de la région à "oeuvrer ensemble, comme un seul homme, à la préservation de la stabilité et de la paix" dont jouit l'Algérie grâce aux "efforts gigantesques consentis par l'Etat et le peuple algériens à travers notamment le processus de la réconciliation nationale, et ce après les années de terrorisme qu'a vécues le pays."

A une question de la presse relative à l'officialisation de Yennayer comme journée nationale chômée et payée, le ministre a expliqué que cette question relève des prérogatives du Président de la République, tout en mettant en exergue l'importance particulière qu'accorde le gouvernement à la célébration du nouvel An berbère, dont une cérémonie officielle a d'ailleurs été organisée à Béni Snouss (Tlemcen).

M. Ould Ali a rappelé, entre autres, la série de projets de développement attribuée à cette région isolée dans le cadre des différents programmes quinquennaux du Président Bouteflika. "Cette région continuera de bénéficier, à l'avenir, d'autres opérations pour améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment du mouvement juvénile et associatif et sportif", a-t-il ajouté.

Avant de clôturer sa visite, Le ministre s'est rendu dans le village Tassala, relevant de la commune de Taghzout (Est de Bouira), où il a visité une exposition consacrée aux produits artisanaux traditionnels berbères, ainsi qu'à une série d'activités culturelles et éducatives.