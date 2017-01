Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - Le gouvernement au chevet des sinistrés de Boma

À la suite des pluies diluviennes qui s'étaient abattues dans la nuit du 26 au 27 décembre de l'année passée dans la ville de Boma dans la province du Kongo Central, plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines ont été enregistrés.

Les populations victimes des inondations dues à ces pluies ont tout perdu et certains passent la nuit à la belle étoile pour avoir perdu leurs domiciles.

Une commission gouvernementale a été mise en place pour évaluer les dégâts et apporter l'assistance à ces compatriotes. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République vient d'expédier une aide urgente à destination de la ville de Boma au profit des populations sinistrées.

Six camions remorques contentant chacun 40 tonnes de vivres et non-vivres ont été convoyés hier. Le go a été donné par le vice- Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Shadari Ramazani, à la place des évolués en présence notamment du ministre des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Daniel Paluku Yere yere, du ministre des Affaires foncières, Félix kabange Numbi, de l'urbanisme Koko Nyangi, de la santé Oly Ilunga, de la vice-ministre de la Santé, Maguy Rwakabuba, vice -ministre de l'Intérieur, Bazile Olongo.

Daniel Paluku Yere Yere a précisé que ce convoi est composé des vivres et non- vivres qui serviront à soulager les populations sinistrées de Boma et cette assistance n'est qu'une première intervention et l'autre suivra après évaluation des équipes sur le terrain.

Cette assistance s'ajoute à celle qui a été mobilisée par les partenaires. À en entendre Daniel Paluku, cette aide est une réponse à une évaluation d'urgence. Mais l'assistance finale, fait -il remarquer, se fera après l'évaluation finale des équipes qui sont sur le terrain.