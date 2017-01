Congo-Kinshasa: Accord du 31 décembre - Le MLC et ses alliés ont signé

Le changement de position est intervenu après un message du président Jean-Pierre Bemba demandant à son parti et à ses alliés du Front pour le respect de la Constitution de signer ledit accord qu'il considère d'ores et déjà comme le socle de l'alternance politique en RDC.

« J'invite les délégués du Front pour le respect de la Constitution (FRC) à prendre part aux discussions du Centre interdiocésain et à signer cet accord qui va devenir le socle de l'alternance politique dans notre pays ». Ces propos contenus dans une lettre rédigée depuis la Haye sont de Jean-Bemba.

C'est Eve Bazaïba, en sa qualité de secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, qui a divulgué le contenu le 13 janvier.

Le message, de haute portée politique, a sonné tel un leitmotiv au point de contraindre le MLC et alliés, hier encore réticents, à se mettre au pas et à signer finalement l'accord du 31 décembre issu des négociations directes entre l'opposition et la majorité sous la médiation de l'épiscopat catholique.

En un temps, deux mouvements, Eve Bazaïba s'est pointée le samedi 14 janvier de bonne heure au Centre interdiocésain pour signer le fameux accord, engageant ainsi le FRC, la deuxième force politique significative de l'opposition après le Rassemblement.

« Nous ne devons pas offrir un prétexte à ceux qui n'ont pas l'intention d'appliquer l'accord de la Cénco de faire obstruction au droit des Congolais à un avenir apaisé et sans soubresauts », avait indiqué Jean Pierre Bemba dans son message.

Un pic lancé à la majorité présidentielle dont les réserves émises quant à la non-inclusivité de l'accord du 31 décembre se fondaient essentiellement sur le refus par le MLC et alliés de le signer.

Pour nombre d'observateurs, cette composante n'avait pas d'autre alternative que de signer ledit accord au risque de se marginaliser du jeu politique durant la transition et n'avoir suffisamment pas des ressources que pourrait générer la gestion d'un portefeuille pour affronter financièrement les prochaines joutes électorales.

C'est donc en connaissance de cause que Jean Pierre Bemba demande dans sa lettre au MLC et alliés de se surpasser parce qu'à travers des aménagements, a-t-il dit, « il est toujours important d'obtenir dans un accord de cette importance les équilibres nécessaires pour la bonne fin et bien plus pour le fonctionnement efficace des organes portés par l'accord du 31 décembre 2016 ».

Pour le leader du MLC qui rappelle que son parti s'est toujours battu pour la paix, la concorde et la cohésion nationale mais jamais pour le positionnement des individus, « le Congo a besoin de la paix ».