Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard initie des actions de préservation de la nature et de l'environnement

Des journées sur le thème « Ville et développement durable » seront organisées du 17 au 21 janvier au Centre culturel Jean-Baptiste -Tati- Loutard à Pointe-Noire en vue de lutter contre les actions néfastes de l'homme sur l'environnement.

Initiées par l'Association Pointe-Noire dynamique culturelle (APDC) qui est chargée de la gestion du centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard, structure mise en place par la municipalité de Pointe-Noire et la société Total E & P Congo, ces journées vont réunir pendant cinq jours autour des expositions, communications et jeu concours, les Ponténégrins en vue de les conscientiser sur le danger que court la nature du fait de l'insouciance de l'homme qui conduit à la dévastation des forêts, à la pollution des villes, des mers et des océans.

Pour l'APDC, grâce à l'écologie, l'homme peut limiter et peut être mettre fin aux dégâts en manifestant une vive préoccupation pour la nature et l'environnement.

C'est ainsi qu'elle veut que soit utilisée les ressources naturelles dans une dynamique de développement durable pour notre vie actuelle et pour celle des générations futures.

Il s'agit notamment de trouver les moyens d'éviter une croissance destructive de l'environnement (croissance démographique, industrielle, urbaine) qui par contrecoup menace l'avenir de l'homme sur une planète dont on perçoit enfin qu'elle a des possibilités limitées puisque ses ressources ne peuvent être exploitées et dilapidées indéfiniment. Aussi, l'urgence climatique est devenue depuis peu une préoccupation majeure des populations.

Le concept de développement durable se fonde sur la mise en œuvre d'une utilisation et d'une gestion rationnelles des ressources (naturelles, humaines et économiques) en vue de satisfaire de manière appropriée les besoins fondamentaux de l'humanité.

Les conditions nécessaires pour atteindre le développement durable sont, entre autres, la conservation de l'équilibre général et de la valeur du patrimoine naturel, une distribution et une utilisation des ressources équitables entre tous les pays et toutes les régions du monde, la prévention de l'épuisement des ressources naturelles, la diminution de la production des déchets, qui inclut la réutilisation et le recyclage des matériaux, la rationalisation de la production et de la consommation d'énergie.