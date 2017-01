Afrique-France - Paix, sécurité et partenariat au centre du sommet de Bamako

Les travaux du 27e sommet Afrique-France se sont achevés samedi à Bamako au Mali où plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement étaient présents, à l'instar de Denis Sassou N'Guesso qui avait quitté Brazzaville le 13 janvier.

Consacrées au triptyque « partenariat, paix et émergence », ces assises ont mis des préoccupations sécuritaires au centre des discussions.

Notamment lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères qui s'était conclue vendredi, par un projet de déclaration soumis samedi pour approbation aux chefs d'Etat et de gouvernement.

Il mettait l'accent sur « les problèmes africains et les solutions également africaines », insistait sur les questions de paix et de sécurité, et le partenariat franco-africain.

L'engagement pris par la France au sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, en décembre 2013, de former 20.000 militaires africains par an a été atteint et dépassé: leur nombre a atteint 65.000, soit plus de 21.500 par an en moyenne, selon Paris.

Le sommet de Bamako devrait voir la France passer à la vitesse supérieure, avec un objectif de 25.000 africains formés par an.

Côté participation, les assises du Mali ont été un succès, avec déjà trente-cinq chefs d'Etat et de gouvernement présents au dîner officiel offert le vendredi 13 janvier en soirée par le président Ibrahim Boubacar Keïta.