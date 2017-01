Ouganda: Chamboulement au sein de l'armée

Dans les provinces de Haut-Uélé et de Bas-Uélé, les Forces armées de la RDC (FARDC),… Plus »

Enfin, il faut noter la promotion fulgurante attribuée au brigadier Peter Elwelu. Il était en charge du raid mené contre le palais de Kasese en novembre dernier, qui a abouti à l'arrestation du roi Mumbere - toujours devant la justice - et qui a causé la mort de plus de 100 personnes.

En Ouganda, le président Museveni a tweeté mardi 10 janvier : « En tant que commandant en chef des forces armées, j'ai procédé à des nominations, des transferts et des promotions ». Une sorte de mercato au sein de l'armée qui n'est pas anodin. Dans ces changements, le président Museveni semble réunir ses forces et ses fidèles autour de lui.

