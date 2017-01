Afrique: Le dernier grand rendez-vous du président français avec le continent

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

Dernier avertissement du chef de l'Etat français : « Les réseaux franco-africains, je les ai ignorés, et même bloqués quelquefois. Mais ils n'ont pas disparu et reprennent espoir ». Sous-entendu : peut-être attendent-ils le retour de la droite au pouvoir. François Fillon appréciera...

Autre message du président socialiste : « Désormais, quand la France intervient - et j'insiste sur le mot désormais -, c'est toujours à la demande d'un pays souverain, de l'UA et de l'ONU ». Sous-entendu : du temps de Nicolas Sarkozy, ce n'était pas le cas, et j'espère que la France ne retombera pas dans ce travers.

« La France restera au Sahel tant que les pays africains en décideront, car son objectif est de former les armées africaines et de mettre en sécurité la zone sahélo-saharienne », a déclaré François Hollande samedi soir en conférence de presse devant son homologue malien IBK.

