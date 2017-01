Afrique du Sud: Un photojournaliste sud-africain enlevé en Syrie

En Afrique du Sud, on a appris samedi après-midi 14 janvier l'enlèvement d'un photographe sud-africain en Syrie. Selon les premières informations qui doivent être confirmées officiellement par le ministère sud-africain des Affaires étrangères, Shiraaz Mohamed, un photographe reconnu dans le pays, a été enlevé mardi après-midi 10 janvier alors qu'il voyageait avec l'organisation humanitaire sud-africaine Gift of the Givers.

Imtiaz Sooliman, le fondateur de l'association humanitaire Gift of the Givers, a confirmé l'information samedi, quatre jours après l'enlèvement du photojournaliste Shiraaz Mohamed.

L'incident est survenu mardi après-midi 10 janvier alors que Shiraaz Mohamed voyageait avec deux membres de l'organisation caritative, en direction de la frontière turque, sur une route « habituellement relativement sûre », aux dires d'Imtiaz Sooliman.

Alors que le groupe dépasse l'hôpital Al Hilal géré par l'organisation Gift of the Givers, deux véhicules leurs coupent la route. Des hommes armés « très calmes » en descendent et mettent en joue les deux membres de l'association humanitaire.

D'après leur témoignage, les agresseurs bandent les yeux des trois passagers et les conduisent pendant environ une heure dans leur voiture avant de finalement relâcher les deux humanitaires, en expliquant vouloir garder Shiraaz Mohamed pour l'interroger.

Les deux agresseurs promettent de le ramener dans un autre centre de Gift of the Givers deux jours plus tard. Mais quatre jours après l'incident, on est toujours sans nouvelles du photojournaliste sud-africain.

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a été informé de cet enlèvement qui n'a toujours pas été formellement revendiqué.