Togo: Yaovi Agboyibor reprend les rênes du Comité d'action pour le renouveau

Y a le marteau. Si on ne fait pas attention on n'a que le fer rouge. Donc où est le marteau ? Si le moment approprié pour envoyer le marteau et donner au fer la forme qu'on souhaite. La forme, c'est le mode de gouvernance dont ce pays a besoin. »

Il l'explique par la métaphore du fer noir et rigide qui se soumet à la braise du feu et au marteau : « A un moment donné le fer rougit, ça veut dire qu'en ce moment il se prête au dialogue.

C'est sans surprise que le Comité d'action pour le renouveau a présenté à l'issue du congrès, Yaovi Agboyibor, comme le nouveau président du parti. Pour y arriver, les organisateurs du congrès ont trouvé le thème et préparé les militants, « Retour à la méthode pour l'alternance », et Yaovi Agbotibor a les mots pour expliquer cette méthode.

Le Comité d'action pour le renouveau a achevé son congrès samedi 14 janvier, avec l'élection de Me Yaovi Agboyibor, président fondateur du parti qu'il a conduit de 1991 à 2008. Après une longue crise du parti due à la succession, certains membres sont partis et le congrès sans surprise a ramené son ancien leader, celui qui ramène la méthode qui peut provoquer l'alternance.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.