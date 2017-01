Guinée: Administration des quartiers et des districts - "La guerre de sémantique"

Après l'échec de l'amendement du nouveau Code électoral, la classe politique engage "une guerre de sémantique" autour de l'article 134 de la Constitution et 98 du Code électoral qui balisent l'organisation des élections locales en Guinée.

A l'origine du problème, le point 2 de l'Accord politique du 12 octobre 2016 qui propose la désignation des chefs des districts et des quartiers au prorata des résultats obtenus par chaque liste candidate aux communales.

Pour justifier cette proposition qui fait polémique, l'opposition républicaine part de l'art 134 de la Constitution qui dispose que «les Collectivités Locales sont les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales».

Selon elle, au vu de cette loi, les districts et les quartiers ne sont que «des sections des collectivités locales» (art 98 du Code électoral) et donc, il ne devrait pas y avoir des élections à ce niveau.

Cette interprétation heurte la sensibilité de la Société civile et une partie de la classe politique notamment l'Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré et le Bloc libéral (BL) de Faya Milimouno qui jugent inadmissible de dessaisir les citoyens de leur droit de désigner les chefs locaux.

Selon le président du groupe parlementaire Alliance républicaine tout tourne autour de la loi et de l'esprit de la loi. «Quand en Guinée, on vous dit que les quartiers et districts sont des sections des collectivités est ce que ça ne veut pas dire que ce sont des petites collectivités?

Quand on vous dit dans le Code électoral qu'on doit élire à ce niveau autrement dit cela voudrait dire que les quartiers et districts sont des portions des collectivités», explique le docteur Deen Touré.

Il pense qu'il relève de la mauvaise fois de dénaturer le sens des expressions. «C'est pour cela qu'il vaut mieux faire un Code des collectivités pour trouver la place du quartier ou du district dans le dispositif territorial.

Quand on n'a pas le Code des collectivités, on ne peut même pas parler de son administration parce que la collectivité s'administre par la loi et la circonscription par le règlement.

Si on veut les sortir aujourd'hui du domaine de la loi, ça ne peut aller que dans le domaine du règlement dans ce cas, il faut les désigner par l'Etat».

Dire que les quartiers et districts ne sont pas des collectivités locales ressort d'une mauvaise lecture des textes juridiques en vigueur.

Car, même si la Constitution guinéenne n'en parle pas explicitement, mais le Code électoral et celui des collectivités locales qui en sont ses prolongements prévoient expressément l'élection des conseillers locaux. Au regard de la loi, l'opposition républicaine a donc tord de défendre le contraire.