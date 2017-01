Burkina Faso/Cameroun: CAN 2017 - Le Burkina Faso obtient le nul face au Cameroun

Prochain match dans ce groupe, le 18 janvier entre le Gabon et le Burkina Faso et entre le Cameroun et la Guinée-Bissau. (Source Pana).

Ce match nul place les équipes du groupe A à égalité, avec un point pour chacune, le Gabon et la Guinée-Bissau ayant également fait match nul sur le même score plus tôt dans l'après-midi.

Les Camerounais peuvent se mordre les doigts de n'avoir pas tué le match alors qu'ils en ont eu plusieurs fois l'occasion aux 41e, 45e et 58e minutes par Njie, Bosogog et Zoua.

Le Burkina Faso et le Cameroun ont fait match nul 1 but partout pour leur entrée dans la 31ème Coupe d'Afrique des nations de football pour le compte du groupe A, samedi à Libreville.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.