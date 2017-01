Cameroun: 38 motos pour un déploiement optimal de la police à Douala

On note aussi la construction de postes de police un peu partout et d'un hôtel de police digne de ce nom. Les 38 motocyclettes, qui s'ajoutent au parc-automobile de la police, sont donc un plus pour la mobilité des fonctionnaires, dans les coins les plus reculés, dont l'accès est parfois difficile pour les véhicules.

Il est notamment revenu sur les dotations dont a bénéficié la police du Littoral depuis quelque temps. On peut, citer entre autres, les textes spécifiques au corps de la police, le matériel de transmission, une soute à carburant, les moyens roulants (véhicules et vélos).

Il y a des endroits dont l'accès n'est possible qu'à moto. C'est pourquoi, pour assurer un maximum de sécurité aux populations de la région du Littoral et à leurs biens, 38 motos ont été remises aux fonctionnaires de police ce jeudi, 12 janvier 2017.

