Cameroun: La brume sèche sévit à Maroua

En plus des habits, il faut leur oindre les lèvres et les narines de pommades spécifiques, non seulement pour les protéger du froid, mais aussi éviter que la poussière, source de beaucoup de maladies en cette saison sèche ne traverse les narines ou la gorge », explique une maman.

« Avant, je vendais difficilement des blousons, mais depuis que le froid menace, c'est une ruée vers les vêtements chauds. Et, j'ai accentué mes commandes à ce niveau depuis le mois de décembre, car c'était prévisible à cause de la faiblesse des pluies », explique le commerçant .

Un peu partout dans la ville c'est le même scénario. « Les populations se lèvent plus tard à cause du froid. C'est très difficile de se détacher de son lit», soutient Maybasga, une habitante.

Et pour cause ! « Ces derniers veulent profiter, au maximum de la chaleur dégagée par le feu de bois qui sert à la cuisson des beignets, car il fait très froid ici dehors», assure la dame.

