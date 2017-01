Cameroun: Sinistres matériels - Délais de règlement améliorés

But de ce nouveau mécanisme dont la convention a été signée mercredi 11 janvier 2017 à Douala en présence de Blaise Ezo'o Engolo, directeur national des assurances et représentant du ministre des Finances : accélérer la cadence de règlement des sinistres. Jean-Victor Ngue, président du comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'IDA, explique ce qui va changer : « C'est essentiellement la procédure.

Un mois maximum. Au lieu d'un an, voire deux ans et demi. C'est le nouveau délai de règlement des indemnisations proposé aux victimes des accidents de la circulation pour les dommages matériels subis par leurs véhicules.

