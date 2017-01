Afrique: La Tunisie sans Ben Amor mais avec Abdennour

Après le groupe A des éliminatoires de la CAN 2017, le groupe B fait son entrée dans la… Plus »

Ferjani Sassi et Hamza Lahmar seront à la récupération, alors que Wahbi Khazri et Naim Sliti seront les milieux offensifs de couloir. Juste derrière l'attaquant de pointe, Taha Yassine Khenissi, le redoutable Youssef Msakni constituera le point d'ancrage offensif.

Devant le gardien inamovible Aymen Mathlouthi, la Tunisie alignera Hamdi Nagguez et Ali Maâloul sur les flancs et le tandem axial Syam Ben Youssef et Aymen Abdennour.

Battus (1-0) une semaine plus tôt au Caire dans le dernier match amical avant la CAN, les copains d'Aymen Mathlouthi ne pourront pas compter sur les services de leur milieu défensif, Mohamed Amine Ben Amor, toujours en butte à une cheville récalcitrante.

Certes, nous connaissons la qualité du Sénégal qui a effectué de gros progrès, mais nous aussi avons nos atouts. Et croyez-moi, ils ne sont pas négligeables. Ils s'appellent solidarité et esprit collectif ".

Les Aigles de Carthage ne partent pas favoris contre les Lions de la Teranga malgré un dernier match où ils s'étaient imposés (1-0) à Monastir en octobre 2014 lors des éliminatoires de la CAN 2015 grâce à un but de Ferjani Sassi à la dernière minute.

