Sénégal/Tunisie: CAN 2017\ Aliou Cissé - « On est prêts pour la Tunisie »

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

Considéré une fois de plus comme un des favoris de la CAN 2017, le Sénégal aura fort à faire contre une équipe tunisienne qui n'est pas très facile à jouer. L'affiche sera forcément alléchante.

Les choses ont changé. Ce match est d'une grande importance pour eux et nous, parce qu'il s'agit du premier et qu'il vous aide à fixer un plan de marche », a dit le technicien tunisien au micro de nos confrères du site de la CAF.

« C'est vrai qu'on a éprouvé des difficultés face aux équipes maghrébines mais cela date de longtemps. L'équipe a beaucoup grandi. On est prêts pour la Tunisie, on sait comment se préparer pour aborder ce genre de match, que ce soit l'Algérie ou la Tunisie pour nous c'est pareil.

Après le groupe A des éliminatoires de la CAN 2017, le groupe B fait son entrée dans la compétition ce dimanche avec en deuxième affiche le match tant attendu entre le Sénégal et la Tunisie.

