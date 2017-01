Afrique: CAN 2017 - l'Algérie ne se rassure pas face au Zimbabwe

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

A l'heure des mises au point, ce n'est peut-être que la troisième participation à la CAN pour le Zimbabwe - après 2004 et 2006 où il n'avait pas franchi le premier tour -, mais eux marquent déjà les esprits, contrairement aux Fennecs.

A l'heure des mises au point, l'Algérie se présentait donc face au Zimbabwe - qu'elle n'a pas battu lors des trois dernières confrontations - pour faire taire ses détracteurs qui ne la considèrent plus comme l'équipe la plus huppée d'Afrique, malgré des individualités de premier plan. La prestation du jour ne rassurera personne.

Un nul à domicile face au Cameroun pour commencer (1-1), et une défaite face au Nigeria (1-3), qui a fini par mettre le feu chez les Verts. Le doute s'est installé à l'aube de cette CAN au Gabon avec un Ryad Mahrez moins en vue, et une défense plus que poreuse.

