Afrique: CAN 2017 /Hugo Broos - « Il n'y a rien changé »

Le Cameroun a enregistré un match nul un but partout pour son premier match de la CAN 2017 face aux étalons du Burkina Faso. Le sélectionneur des Lions Indomptables s'est exprimé en fin de match sur la prestation de son équipe et promet des victoires pour les deux matches à venir

« Si on a les occasions mais qu'on ne les mets pas au fond... Face à la Guinée-Bissau, on va essayer de concrétiser nos occasions et on gagnera ainsi notre rencontre. On a toujours dit qu'on allait essayer de gagner nos trois matches, face au Burkina Faso, on n'a pas réussi. On doit maintenant en remporter deux, il n'y a rien qui change », a confié Hugo Broos, entraîneur du Cameroun.

Les Lions Indomptables affrontent pour leur seconde sortie la Guinée Bissau qui a tenu en échec le Gabon lors du match d'ouverture de la CAN 2017.