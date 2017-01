Guinée: Le ministre du commerce présente son bilan et ses perspectives

Le ministre du commerce, Marc Yombouno a rencontré certains membres de son département et les medias vendredi 13 janvier 2017 à Conakry pour présenter son bilan de 2016 et ses perspectives de 2017.

Pour l'année qui vient d'écouler, le département du commerce s'était fixé cinq objectives majeurs pour la relance et la valorisation de son secteur, notamment une meilleure intégration du commerce dans l'économie guinéenne par le renforcement des capacités des ressources humaines et le développement de l'exportation.

Appuyer la promotion et le développement des filières d'exploitation. Approvisionner le marché en denrées et produits de première nécessité dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le suivi de l'approvisionnement en produits pétroliers.

Intensifier le contrôle de qualité et la surveillance des alimentaires. Renforcer la participation de la Guinée au commerce sous-régional et multilatéral.

Selon le ministre Marc Yombono, à travers l'engagement des cadres de son département ces objectifs ont été atteints à 95% et 5% sont en cours de réalisation.

Les objectifs en cours, « Identification d'un site pour la réalisation d'un centre de manifestations commerciales. Mises en œuvre de la loi sur la croissance (AGOA) et la finalisation des élections des instances de la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée ».

Perspectives

Pour l'année 2017, le ministre du commerce envisage de réaliser plusieurs objectifs. Comme poursuite des recherches de financement pour les projets de la catégorie 2. Poursuite de la mise en œuvre du PRODEFIMA.

Formation de 600 acteurs aux règles des échanges commerciaux. Campagne nationale d'informations et de sensibilisation sur les dangers des produits périmés et la promotion des produits de qualité.

« On doit faire la finalisation des études des filières arachides, palmier à huile et hévéa. Élaboration des DDI/DDE. Sensibilisation des acteurs pour le rapatriement des devises issue des exportations.

Appui à l'organisation et à la professionnalisation des acteurs des filières d'exportation. Développer des chaines de valeurs des filières d'exportation ».

Il ajoute aussi que son département doit renforcer le contrôle des prix, poids et mesures et opérationnaliser le comité national consultatif des prix et de la concurrence.

Organiser les campagnes de commercialisation des produits d'exportation. Sérialisation et traçabilité des produits d'importation et Biométrisation des acteurs du secteur commercial.

« Nous ferons encore la poursuite de la sensibilisation du contrôle de qualité, le ratissage et l'incinération des produits périmés.

Renforcement des capacités d'analyse du laboratoire national du Contrôle de qualité et finalisation des travaux de finalisation et d'équipement ».