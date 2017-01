Cameroun: Remember Ernest Ouandié - Une minute de silence ce jour à 15h en la mémoire de Ernest Ouandié sur l'initiative du Mouvement de février 2008

A Bafoussam, un rassemblement d'honneur aura lieu au « Carrefour dit des Martyrs », anciennement appelé « Carrefour des Maquisards » en raison de ce que les gardes civiles et l'armée française y exposaient les têtes des personnes égorgées et décapitées parce que soupçonnées d'appartenir à la rébellion armée par l'Upc.

Selon les témoignages, le jour de son exécution, Ouandié refusa le bandage des yeux comme de coutume, préférant affronter la mort en face. Son exécution consacrait ainsi, selon le pouvoir, la fin de la résistance. Mais Ahidjo et ses soutiens français s'étaient trompés, la graine révolutionnaire était plus enfoncée dans le peuple qu'ils ne l'imaginaient. Et la journée du 15 janvier 2017 ?

Il avait été arrêté le 19 août 1970 à Mbanga, et soumis à un interrogatoire musclé mené de main de maître par Jean Fochivé, alors tout puissant patron de la police. Il fut présenté par la radio d'Etat comme un traître de la République, et sa sentence était prononcée avant le procès.

Il y a exactement 46 ans, jour pour jour, que le plus maoïste des upécistes était fusillé sur la place publique de Bafoussam. En ce jour, 15 janvier 2017, sa mémoire sera honorée aussi bien au Cameroun qu'au sein de la diaspora progressiste et patriotique sur l'initiative du Mouvement de février 2008 au Cameroun

