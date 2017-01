Cameroun: Ciment et fer à béton - Le Mincommerce évalue la production

Luc Magloire Mbarga Atangana a eu des échanges avec les responsables de ces filières mercredi à Yaoundé.

Les opérateurs des filières ciment et fer à béton se sont entretenus mercredi dernier avec le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana, en présence des représentants des associations des consommateurs. Durant trois heures d'échanges, le ministre a redit la volonté du gouvernement de promouvoir un climat des affaires meilleur au Cameroun, dans le respect du consommateur et pour le bien-être des populations.

Des ambitions auxquelles ont adhéré les opérateurs des cimenteries et ceux de la filière fer à béton. S'agissant du ciment, les quatre opérateurs locaux ont répondu présent à cette discussion. Il s'agit des responsables de CIMENCAM, Dangote, CIMAF et de MEDCEM. Il était question de faire le point de leur production en 2016, de leurs estimations de production pour l'année en cours et de révéler au Mincommerce, les difficultés rencontrées au quotidien.

Si l'on a noté « une légère baisse du prix du ciment (CPJ 35) qui varie entre 4300 F et 4500 F comparé à l'année 2008 en pleine période de crise et même avant », le ministre Mbarga Atangana souhaite que les prix chutent encore.

Surtout que, selon lui, deux opérateurs ont annoncé la construction de deux cimenteries à Yaoundé. Il s'agit de Dangote et de Cimencam. Pour 2017, les perspectives semblent bonnes. Au regard des estimations de la production des quatre opérateurs, soit 3,6 millions de tonnes pour un marché qui oscille entre 2,5 millions et 2,8 millions de tonnes par an. Et le Mincommerce de conclure que le secteur est dynamique.