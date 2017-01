Cameroun: Avec le décès de Zacharie Noah Mekongo,c'est tout le peuple Ekang qui porte le deuil

Il sera conduit en terre le 18 janvier prochain à Tongolo le village qui l'a vu naître. Je mesure combien de fois, au seuil de cette parole, combien de fois il est dérisoire à vouloir exprimer l'insondable de cette soudaine absence d'abord pour les siens, ses enfants, ses sœurs car il en a, ses nombreux nièces et neveux, ses petits-enfants et je devrais ajouter ses amis.

Pour beaucoup, Zacharie Noah était un footballeur émérite au moment où nos pères ne voulaient pas nous voir courir derrière un ballon de football ! Pour d'autres le père de Yannick Noah le tennisman dont le portrait figurait dans les livres de lecture des gens de ma génération. Pour d'autre encore, le grand-père de Joackin Noah le basketteur français et le promoteur immobilier camerounais au Cameroun !

Mais en pays Ekang, de part et d'autre du Nlong, le fils de Noah Bikié était Noah Mekongo, un homme silencieux en public parce qu'il observait, il était un homme de conseil, de bon conseil, un cavalier du temps et de l'espace.

Il a visité tellement cette planète, tellement de pays, les mers et les océans, qu'au village il avait acquis le rang de patriarche aussitôt que Noah Bikié passa au pays des bekons en 1984. Il était devenu au fil des années non plus seulement un fils des Etoudi, mais la fierté de tout un peuple. C'était un ami de toutes les vies, les vies seules, les belles comme les plus sinistres mieux malheureuses, les vies heureuses comme celles qui sont brisées.

Parce qu'il m'arrive de plus en plus de réaliser combien de fois le monde des vivants fait corps avec le monde des morts, je sais que Noah Mekongo peut aujourd'hui regarder la mort mais que la mort ne le voit pas parce qu'il est au pays des bekons c'est-à-dire au pays de nos ancêtres, ceux qui nous rendent visite quand tout va mal, quand nous avons l'impression que tout est fini. Il mérite l'Essani, la danse des initiés qui ont vaincu la mort, qui ont construit une case, qui ont créé une cacaoyère l'ont entretenu et surtout fondé une famille. Une famille, la sienne est comme cet arbre à la cours de mon père et qui étend ses branches aux quatre coins du monde. Dzé ? Avuman !

Ekang bëse biso elang elang ééé ! Ééé éee! Ekang bëse biso elang elang ééé! Ééé ééé! Beti benanga m'asug Ekang éée! Eée éée ééé ééé Melo'o m'abah, Maba yi fo Ekang bolo'o Esagom

Madzo m'Ekang bolo'o Esagom Mëne Ekang mbolo Esagom Esangom mbo betoa Yaaaaaaaaaa!