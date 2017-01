Guinée: Elections communales - La coordinatrice nationale du RPG arc-en-ciel se prononce

interview

Dans cette interview, la coordinatrice nationale du RPG Arc-en ciel et députée à l'Assemblée nationale Hadja Nantou Chérif aborde sans équivoque des sujets brulants de l'actualité politique guinéenne notamment, la situation de son parti qui se préparent aux élections communales initialement prévues en février 2017. Lisez !

Comment se porte le RPG Arc-en-ciel en prélude aux élections communales?

Dans l'ensemble, contrairement à ce qui se dit, le RPG se porte bien. Nous avons quelques petites difficultés, mais ce ne sont pas des difficultés insurmontables. Ce sont des difficultés qu'on retrouve dans les grands partis politiques.

Parce qu'il y a une question de leadership entre les anciens et les nouveaux militants du parti. Quand je dis nouveau, je ne parle pas ici de tous les nouveaux.

On a essayé de faire quelques élections dans les comités de base. Il y a quelques responsables qui ont été battus. Evidement, ça ne fait pas plaisir quand on est là depuis longtemps. Ils considèrent que les élections ont été truquées par certains responsables.

Comment votre parti se prépare pour les élections locales?

Le RPG se prépare comme d'habitude. Les candidatures sont posées. Il y aura des élections primaires dans les sections.

Ceux qui seront choisis par le parti seront nos candidats. On a toujours procédé par cette manière. Les candidats sont choisis par les militants dans les sections et les comités de base.

Le RPG ira-t-il seul ou avec ses alliés ?

Déjà on a plus d'une cinquantaine de partis politiques qui sont alliés au RPG arc-en-ciel. Bien sûr, ceux qui le voudront iront avec nous aux élections communales.

Ces derniers temps, vous vous faites rare sur la scène politique qu'est-ce qui est à la base de ce long silence?

Moi, je peux dire que je ne suis pas rare sur la scène politique. Plutôt que je suis beaucoup plus dedans actuellement.

Je veux dire qu'on ne vous entend pas parler comme par le passé?

Seulement, Il y a eu un moment comme en fin octobre jusqu'au mois de novembre, j'ai fait beaucoup de missions à l'extérieur de la Guinée.

Alors, retenez que si vous ne me voyez pas les samedis au siège du RPG pour notre assemblée générale, sachez que c'est parce que j'ai un empêchement obligatoire.

Comme dernièrement, j'ai effectué un déplacement à Abuja où j'ai fait trois semaines pour la session parlementaire de la CEDEAO. Après cette session, j'ai été en réunion délocalisée de la CEDEAO encore au Ghana.

Avant cela, j'ai été déléguée comme représentante du RPG Arc-en-ciel avec quelques membres au congrès du MPLA au Rwanda. J'ai été en Angola et au Maroc avant de passer par Dakar (Sénégal), en réunion délocalisée encore sur l'agriculture. Je suis revenue à Conakry.

J'ai été à Kankan pour la pose de la première pierre de la mosquée de mon village. Je me suis retournée à Conakry.

Après quelques jours, je suis partie en Forêt pour assister à une finale d'un tournoi de football à Beyla. La jeunesse de cette localité m'avait choisi comme la Marraine d'un tournoi doté du trophée Adioss Condé.

J'ai profité de ce voyage pour rencontrer les militants du RPG de Nzérékoré. Contrairement à ce qu'on a raconté, j'ai été accueillie par tous les militants de cette région. Toutes les autorités locales et les responsables du RPG arc-en-ciel étaient à l'aéroport pour m'attendre.

On est parti directement au siège du RPG à Nzérékoré où nous avons fait un grand meeting. Après le meeting, nous sommes sortis pour prendre la route de Beyla.

En cours de route, une voiture est venue garée devant notre véhicule pour me demander de passer à leur siège eux aussi, mais cela n'était pas prévu.

Avec ça, les gens ont raconté du n'importe quoi qu'on m'a interdit d'entrer dans un village. Bref, quand nous sommes rentrés à Beyla, nous nous sommes dirigés au stade où se jouait la finale. Nous avons assisté et on a fait ce qu'on pouvait faire.

Le lendemain, nous sommes partis à Moussadou situé à 12 kilomètres de la ville de Beyla pour assister à la lecture du saint coran. On m'avait demandé de présider cette cérémonie. On a parlé de moi, dans le bon sens bien sûr, j'ai même vraiment eu la chaire de poule.

Ils m'ont dit là-bas qu'ils m'ont choisi comme citoyenne d'honneur de cette ville. Le lendemain, nous sommes partis pour Macenta.

Et j'ai eu le même accueil qu'à Nzérékoré et Beyla. La même nuit, nous nous sommes retournés à Nzérékoré pour aller le lendemain à Lola. A Lola aussi, il y avait le même enthousiasme.

D'après votre constat est ce que les populations sont déterminées à renouveler leur confiance au RPG pendant les communales puisque il ne faut pas ignorer que les citoyens se plaignent aussi un peu partout dans le pays contre le pouvoir en place ?

J'ai été rassurée partout qu'ils donneront la victoire au RPG. Mais, vous savez quand on dit que ça ne va pas dans un parti, on se déplace pour voir qu'est e qui ne va pas.

Et c'est on observe cela par la mobilisation des citoyens autour du parti. Si on trouve une grande mobilisation cela sous entend que le parti se porte bien.

Serez-vous candidate aux communales?

Moi, je ne vais pas me présenter. Parce que d'abord je suis député et dans le RPG, il n'y a pas cumul de fonction. Et sincèrement, ça ne m'intéresse pas.

Comment le RPG perçoit les candidatures indépendantes ?

Moi personnellement, je ne serai pas pour, mais nous sommes en démocratie, si quelqu'un veut se présenter pourquoi pas. Je serai sans modestie en disant que si quelqu'un se détache du RPG pour se présenter, il perd son temps parce qu'il ne gagnera pas.

La commune de Matoto qui est un bastion du RPG fait l'objet des plusieurs candidatures indépendantes. Comment vous comptez vous y prendre pour gagner dans cette commune?

Au RPG, quand il y a des élections, il y a d'abord des élections primaires du parti pour que le parti choisisse ses candidats. Ceux qui auront plus de voix, ce sont eux qui seront nos candidats.

Au RPG on ne choisi pas comme les candidats par humeur. Ce sont les militants du parti qui choisissent ceux qui doivent les diriger.

Quel appel lancez-vous à l'endroit des militants du RPG ?

L'appel que je lance aux militants du RPG arc-en-ciel, c'est de se donner la main. Car, pour gagner des élections, il faut que les militants soient en harmonie.

Et qu'on n'aille massivement ranger derrière nos candidats sans arrière pensée. Pour un candidat, par exemple qui aura gagné, je pense qu'il faut être fairplay et accepter ceux qui gagneront dans les élections primaires pour qu'on s'en sorte.

Votre dernier mot?

Le RPG a toujours su se ranger derrière le candidat du parti. Et je crois, il faut resserrer les rangs pour gagner.

Parce que je pense que les élections communales sont un enjeu important. C'est un défi qu'il faut relever et grâce à Dieu, nous y arriverons.