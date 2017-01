Afrique du Nord: Hadjar appelle les étudiants à la vigilance, l'Algérie étant "visée de toute part"

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

M. Hadjar a estimé que le mouvement des étudiants "n'était pas innocent" et que "la majorité de leurs revendications même si elles semblent parfois logiques, elles ne sont pas saines pour autant"- à l'instar, a-t-il dit, des revendications des étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire, réitérant son appel à la vigilance.

Le ministre qui a donné le coup d'envoi de l'opération d'autoévaluation à l'université d'Alger 1 Youcef Benkhedda, a affirmé qu'il y a des personnes qui tentent de manipuler les étudiants, en témoignent ces mouvements concomitants survenus dans différents campus universitaires. Il a appelé ces derniers à la vigilance, leur indiquant que "l'Algérie traversait une situation sensible et était visée de toute part".

