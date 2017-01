Algérie: Tizi Ouzou - Plusieurs axes routiers toujours fermés par la neige

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

Le groupement de la Gendarmerie nationale a procédé à l'installation d'une cellule de suivi de l'état des routes pendant la période des intempéries, en plus du renforcement de sa présence sur le terrain pour appuyer les opérations de déneigement et venir en aide aux citoyens, a-t-on encore fait savoir.

Le reste des routes qui étaient fermées dans la matinée de la même journée, à l'instar de la RN 12 et la RN 71, ont été rouvertes grâce aux opérations de déneigement menées par les collectivités locales, les services de la wilaya et les équipes de la Gendarmerie nationale qui se sont mobilisés pour la circonstance, a-t-on assuré.

Il s'agit du CW 253 reliant Tizi Ouzou à Béjaïa bloqué par les neiges au col de Chellata sur une distance de deux kilomètres, le CW 258 allant d'Azeffoun à Akerrou, bloqué à El Kelâa (Iflissen), le CW 251 entre Bouzeguène et Ouzellaguen (Béjaïa) fermé à hauteur de Boubhir et le CW 9, également fermé à la circulation sur les hauteurs de Mezguen, dans la commune d'Illoula Oumalou.

En plus des trois routes nationales (15, 30 et 33) reliant la wilaya de Tizi Ouzou à Bouira qui demeurent fermées depuis vendredi au niveau du col de Tirourda, Tizi N'kouilal et Asswel, la Gendarmerie nationale a signalé, en début d'après-midi, la fermeture de trois chemins de wilaya aux usagers de la route.

