Algérie: Intempéries - Plusieurs routes nationales et de wilaya coupées à la circulation

Alger — Les intempéries et les chutes de neige ont été à l'origine de la coupure plusieurs routes nationales et de wilayas à la circulation, a indiqué dimanche un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Dans la wilaya de Jijel, plusieurs routes sont coupées, en raison du cumul des neiges au niveau de la RW 137 reliant Ziama Mansouriah et Erraguen au lieu-dit Zenzana, la RW 135 reliant les communes de Taher et d'Ouled Askeur au lieu-dit Machta Ouled Bouzid et la RW 142 au niveau de la commune de Chahna.

A Bejaia, la neige a provoqué la ferméture de plusieurs routes à la circulation dont la RN 26A reliant les wilayas de Bejaia et de Tizi Ouzou au niveau de la commune de Chellata et la RN 9 desservant la commune de Souk El Tenine.

De même pour la wilaya de Tizi Ouzou où la circulation a été coupée en raison des intempéries, notamment au niveau de la RN 15 reliant les wilayas de Tizi-Ouzou et de Bouira au lieu-dit Col de Tirourda, la RN 33 reliant ces deux wilayas au niveau du lieu-dit Assoul, la RN 30 reliant ces deux wilayas au lieu-dit Tizi N'Koulal.

A Skikda, la RN 132 a été coupée à la circulation au niveau de la commune d'Ouled Attia, sur une distance de 10 Km.

A Bordj Bou Arreridj, la circulation a été coupée en raison de l'amoncellement des neiges au niveau de la RN 76 au niveau de la commune de Bordj Zemoura au lieu-dit d'El-Medafaa et Anser Ouzlou, la RW 43 via la commune de Djaafra au lieu-dit Ourir sur une distance de 10 Km et la RW 44 reliant les communes de Djaafra et de Theniet En-Nasr au lieu-dit "Tarkebt", sur une distance de 5 Km.

Dans la wilaya de Souk Ahras, le trafic routier a été paralysé en raison de l'accumulation de la neige au niveau de la route nationale N° 20, reliant entre le centre de transit terrestre El Fouidh et l'intersection Fedj el Amed, dans la commune d'Ouled Idriss.

A Annaba, la circulation a été interrompue au niveau des routes de wilaya 16 et 16A, reliant entre les communes de Seraïdi et Annaba en raison de fortes chutes de neige.

Le même constat est fait dans la wilaya de Sétif au niveau de la route nationale 75, reliant entre les wilayas de Sétif et Béjaïa, sur le tronçon traversant les communes de Tala Ivassen, Bouandas et Ait Naoual Mezada sur une distance de 10 km.

La route nationale N°77, reliant entre les wilayas de Sétif et Jijel, au niveau du tronçon traversant les communes d'Aïn Sebt, Beni Aziz et El Eulma, et la route nationale N° 74, reliant entre les communes de Beni Ouartilane et Bougaa, sont coupées également à la circulation.

Dans la wilaya de Batna, l'amoncellement de la neige a perturbé le trafic routier au niveau de la route nationale N°45 et la route de wilaya N° 172, traversant le territoire de la commune d'Ichmoul.

Par ailleurs, les services de la gendarmerie nationale ont recensé quatre (4) décés et 23 blessés dans 18 accidents de la circulation, survenus dans plusieurs régions du pays au cours des dernières 24h à cause des intempéries.

Le commandement de la gendarmerie nationale appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance, préconisant notamment de réduire la vitesse et d'allonger la distance de sécurité.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale affirme dans ce contexte que ses unités de base, à savoir les unités territoriales et routières intensifient les patrouilles sur l'ensemble des axes concernés par l'accumulation de la neige pour assurer le déplacement et la sécurité des usagers de la route, ajoutant que "tous les moyens matériels, humains et techniques nécessaires ont été mobilisés pour faciliter le déplacement dans ces conditions climatiques difficiles".

Les services de la Gendarmerie nationale appellent les voyageurs à consulter son site électronique "Tariki.dz" qui fournit des informations instantanées sur l'état des routes. Un numéro vert "1055" est mis à la disposition des usagers de la route en cas d'urgence.