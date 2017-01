Congo-Kinshasa: Diplomatie économique - Concept et application au pays

La RD. Congo paraît, aujourd'hui, désarmée face à la mondialisation, sinon, à la globalisation, à la diplomatie économique, voire à l'intégration régionale. La politique qu'elle a mise en œuvre lui fournit un visage de présence figurative dans les jeux à enjeux mondiaux.

Elle ne paraît pas disposer d'une politique de coopération chargée d'insérer le pays dans le système mondial global au point d'en exercer une influence régionale ou de jouer un rôle important de manière engagée. Et, pourtant, c'est par la coopération internationale qu'elle devrait, en principe, chercher à attirer les investisseurs étrangers tant privés que publics dans l'espoir de s'enrichir, elle-même, et de se rendre utile dans le monde, au regard de son potentiel", conclut Alain Lubamba wa Lubamba, à l'aune d'une réflexion axée essentiellement sur la problématique de la diplomatie économique dont il définit, du reste, le concept et analyse, sans complaisance, ni fioriture, les champs d'application à la RD. Congo.

Député National et Vice-Président de la Commission chargée des Relations Extérieures, depuis les dernières élections législatives en RDC, en 2011, Alain Lubamba wa Lubamba lance, ici, un appel sous forme d'un vœu d'espoir qui, à son avis, ouvre la voie à sa prochaine réflexion qui aura pour thème : «Diplomatie économique et construction de l'économie nationale en RD. Congo». Lisez, ci-après, les piédestaux qu'il pose en homme politique et en libre penseur et chercheur, mû par l'intérêt supérieur et l'avenir radieux de son pays, la RDC.

DIPLOMATIE ECONOMIQUE

Concept et application à la RD. Congo

Aujourd'hui, la diplomatie est un secteur en pleine mutation, elle connaît trois évolutions majeures, à savoir :

- la diversification de ses acteurs,

- la place grandissante du cadre multilatéral ;

- le changement des rapports entre l'Etat et les entreprises multinationales.

Pourtant, dans le temps passé, on trouvait incongru d'associer diplomatie et marché, tant qu'ils étaient deux mondes opposés aux visions, pratiques et codes fort différents. Avec la mondialisation, le champ, les acteurs et les institutions de la diplomatie s'élargissent et se multiplient considérablement. C'est dans ce contexte que la diplomatie économique a gagné, aujourd'hui, ses lettres de noblesse dans les grandes enceintes internationales.

Elle a, d'abord, comme champs d'action : le commerce, l'investissement, les marchés internationaux, les migrations, l'aide publique au développement, la sécurité et toutes les autres institutions qui façonnent l'environnement international et comme instruments, les relations, la négociation, l'influence, etc. Elle inclut la diplomatie commerciale. Fondamentalement, elle vise à définir un nouvel étalon de mesure de l'évolution des relations de l'Etat et du marché. Cette démarche rend compte de l'oscillation de la notion entre les deux pôles qui lui donnent son identité : les pôles public et privé.

La diplomatie économique se définit par la mise en œuvre d'une politique diplomatique à finalité commerciale et financière, destinée à assurer la prospérité économique du pays à travers les intérêts de ses firmes multinationales, de ses groupes socioprofessionnels, de ses citoyens. Bref, des forces transnationales. Cette appréhension la présente comme un instrument capable de mobiliser le réseau diplomatique national, son influence et ses outils au service des intérêts économiques du pays. Il s'agit-là, de la réalisation des objectifs économiques par des moyens diplomatiques.

A cet égard, la diplomatie économique peut être représentée par un « triangle » délimité par les :

- relations entre Etats ;

- relations entre Etats et firmes ;

- relations entre firmes.

Le rôle de l'Etat est redéfini comme celui d'un médiateur entre «les stratégies des entreprises multinationales et la cohésion sociale de son territoire», société à laquelle, il doit faire admettre les résultats de ses négociations internationales. Il lui est confié, à la fois, des missions régaliennes qui sont celles de représentation, négociation, information, et des missions commerciales de prospection, promotion et d'appui. L'originalité de la diplomatie économique a résidé ainsi longtemps dans l'exercice conjoint de ces deux fonctions, à savoir : régalienne et commerciale. Cette logique privilégie l'approche institutionnelle.

Cependant, l'autonomie des acteurs économiques a conduit à la diversité des acteurs de la diplomatie économique, dès le début du 21ème siècle. Duroselle écrivit à ce propos : « De plus en plus, on voit des non-diplomates se lancer dans la diplomatie économique». Les acteurs privés (entreprises, associations, groupements professionnels, fédérations patronales) se sont affirmés dans le champ de la politique extérieure. Les entreprises hyperinternationalisées et autonomisées ont appris à cibler leur demande auprès des postes diplomatiques et ont développé des structures commerciales.

Celles-ci visent à pallier le désengagement constaté de l'État de ses fonctions d'appui aux organismes de promotion du commerce extérieur sur lesquels, il exerçait sa tutelle. Comme on le constate, dans toutes les enceintes internationales (institutions de Bretton Woods, Agences de développement, institutions économiques régionales, certaines institutions sui generis beaucoup plus intégrées, des structures de coopération de type groupes de pays comme les G7 ou G20, conférences ad hoc et sommets) se déploient des stratégies économiques menées ou encadrées par des diplomates, en parallèle ou en partenariat avec des acteurs privés. Il est clair que dans un champ aussi multilatéral, la diplomatie économique n'est plus réservée aux seuls Etats.

Dans cette mutation, l'Etat en R.D. Congo n'en est pas du reste. Pour plus d'un observateur de sa vie socio-politique et de la réalité de son potentiel naturel, le développement de ce pays passerait surtout par la maîtrise de ses relations extérieures. Celles-ci supposent que sa liberté, sa stabilité ainsi que ses capacités de manœuvre dépendront de son aptitude à interagir avec le monde. Mais, doit-on constater que notre pays n'est pas encore en mesure de jouer un tel rôle, parce que sa capacité d'autodétermination et de définition de sa politique étrangère au regard des enjeux internationaux de l'heure posent encore énormément problème.

Cette menace qui pèse toujours sur son avenir serait consubstantielle à sa configuration géopolitique liée notamment à ses neuf frontières, son étendue géographique et à l'immensité de ses ressources naturelles qui lui attirent depuis toujours des convoitises étrangères. Par ailleurs, dans le cadre des guerres économiques, de pillages dont elle a été victime, elle a démontré qu'elle souffrait du mal de sa vulnérabilité à l'égard du système international. En plus, elle a laissé construire sa survie politique, économique voire stratégique sur une stratégie d'implication des grandes puissances à son projet de construction nationale, sans en mesurer le danger qu'elle court.

Il s'avère, dès lors que la R.D. Congo reste, depuis son accession à l'indépendance, subordonnée à l'évolution de la géopolitique mondiale sans que malheureusement sa politique étrangère s'en inspire. Elle n'a pas, jusque-là, réussi à se positionner par rapport au présent du monde, caractérisé, notamment, par le développement de la diplomatie économique. Néanmoins, il est prouvé qu'elle est fortement intégrée dans le système mondial par les convoitises de ses immenses ressources naturelles et par sa position géostratégique régionale. Mais, celui-ci l'aura beaucoup transformé au point de l'en détourner de sa vocation de pays indépendant.

Comme la diplomatie a été, avant tout, instituée pour aider à pénétrer l'esprit d'autres peuples, la RDCongo est appelée à construire sa politique étrangère essentiellement à partir de la réalité politique de la scène internationale. Cependant, la coopération qu'elle a avec le monde ne bénéficie pas encore d'une politique de planification. La R.D. Congo donne l'impression de courir derrière de faveurs plutôt que de se doter d'une vraie stratégie de conquête du monde ; celle de gagner des opportunités d'affaires et d'avoir des alliés stratégiques.

Cette coopération internationale-là n'administre pas l'Agence Nationale de Promotion des Investissements. Elle ne s'occupe pas non plus de la mobilisation des moyens au profit de la politique étrangère. Les structures administratives chargées de gérer les relations extérieures de la R.D. Congo notamment, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale et les autres Ministères techniques (du Plan, Commerce Extérieur ainsi que celui de la Justice et des Droits Humains) ne travaillent pas en synergie et ne connaissent aucune coordination stratégique, pendant que c'est au Ministère des Affaires Etrangères à qui revient la mission de conduite et de coordination des relations internationales et des actions des autres ministères à l'égard de l'extérieur.

Cet appel comme un vœu d'espoir nous ouvre sur le prochain Forum qui aura pour thème : «Diplomatie économique et construction de l'économie nationale en RD. Congo».

Hon Alain LUBAMBA WA LUBAMBA

Député National et Vice-Président de la Commission