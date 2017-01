Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - Nangaa promet d'appuyer sur l'accélérateur !

Invité à intervenir dans un atelier organisé au Cercle Elaeïs par l'Observatoire de la Société Civile pour le suivi du Dialogue (OSSD), Corneille NANGAA YOBELUO, Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a exploré tous les contours des questions liées à l'organisation des élections en République Démocratique du Congo.

Il a ainsi relevé les défis du processus électoral en cours et renseigné son auditoire sur l'évolution de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs qui a lieu dans 12 provinces de la République Démocratique du Congo (RDC). Ladite opération va bientôt s'étendre au reste des provinces, hormis la ville de Kinshasa.

Les assises se sont tenues dans la salle de Conférence du Cercle Elaeïs dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Cette rencontre était l'occasion pour le Président de la CENI d'échanger avec les leaders de la Société civile pour réfléchir sur le devenir du système électoral dans notre pays et partager des informations sur le processus électoral en général ainsi que sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours dans les provinces du Sud Ubangi, Mongala, Tshuapa, Equateur, Haut Katanga, Haut Lomami, Lualaba, Tanganyika, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Maniema et Ituri.

Corneille NANGAA YOBELUO a remercié les acteurs de la société civile de l'avoir invité durant ces assises de la Société Civile sur la gestion et le suivi du processus de la transition démocratique, en vue d'échanger sur l'état des lieux du processus électoral, tout en mettant un accent particulier sur la situation politique de l'heure. Le Président de la CENI a salué la signature de l'Accord de la Saint-Sylvestre qui, comme celui de la Cité de l'Union Africaine, porte essentiellement sur l'organisation des élections en République Démocratique du Congo.

Corneille NANGAA YOBELUO conscientise les acteurs de la Société civile sur les défis électoraux en RDC

La sensibilisation électorale n'est pas l'affaire de la CENI seule. Elle exige une implication totale de différentes forces vives du pays dont la Société civile. Pour ce faire, le Président de la CENI a exhorté les acteurs de la société civile présents à la rencontre à s'activer dans la sensibilisation de la population et surtout des femmes.

Le Président Corneille NANGAA a aussi épinglé les défis d'ordre logistique et sécuritaire auxquels fait face la CENI.

La sécurité est un atout indispensable dans l'opération de révision du fichier électoral. La présence des groupes armés ainsi que des conflits entre Bantous et autochtones (pygmées) engendrent l'insécurité et entravent le bon déroulement des activités de la CENI sur terrain, notamment dans la province du Tanganyika ainsi qu'au Nord et Sud-Kivu. Corneille NANGAA a demandé à la Société Civile de porter à cœur cette problématique.

S'agissant du budget du processus électoral tel qu'annoncé, soit un milliard deux cents millions de Dollars américains, le président de la CENI a précisé que ce budget est pluriannuel. Il s'étend en effet sur une période de trois ans et concerne la tenue de tous les scrutins, de l'élection présidentielle aux élections locales. Toutefois, a-t-il renchéri, il est possible de faire des économies sur ce budget en minimisant certaines dépenses. Tout dépend des choix des acteurs politiques, notamment sur la production et le déploiement de certains matériels sensibles tels que les bulletins de vote.

Corneille Nangaa a également évoqué l'importance de la présence et de l'apport des partenaires extérieurs aux côtés de la CENI et de la RDC, entre autres pour crédibiliser le processus électoral. Il a montré que le démarrage de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en sa phrase pilote au Nord-Ubangi a nécessité beaucoup de « gymnastique » pour engager l'implication de tous les acteurs qui y ont concouru. Un avancement digne d'un parcours de combattant pas toujours connu du public.

Au sujet de la transparence, le président de la CENI dit travailler en étroite collaboration avec les experts internationaux. Il y a, à ce jour, 53 experts internationaux qui travaillent avec la CENI au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Ils seront 170 experts au mois de mars.

Le Président de la CENI a laissé à la réflexion la problématique de l'enrôlement des congolais de la diaspora face au budget et au délai qui se présente devant nous. Il appartient à la classe politique et à la Société civile de se pencher sur ce sujet pour dégager la meilleure voie à suivre.

Après l'exposé très applaudi de Corneille NANGAA, des échanges fructueux ont eu lieu. Le Président de la CENI a répondu à toutes les préoccupations des acteurs de la société civile qui ont promis de s'impliquer pour qu'on arrive à l'organisation des élections crédibles et apaisées.

La poignée de main du Président Corneille NANGAA avec la cinquantaine des participants a clôturé cet échange.