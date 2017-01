Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly - "Le gouvernement va traduire les orientations en action visible"

Au plan sécuritaire, il s'agira pour cette nouvelle équipe de poursuivre les travaux de modernisation de professionnalisation et d'équipements des forces de défense et de sécurité, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes.

Sur le plan institutionnel, il s'agit de la modernisation de l'administration, la promotion de la bonne gouvernance et d'une justice qui rassure les compatriotes ainsi que les investisseurs nationaux et internationaux.

« Je peux vous assurer monsieur le Président de la République que ce gouvernement resserré composé de jeunes, d'hommes et de femmes d'expériences s'attèlera sans délai à traduire les orientations en action visible avec rigueur et efficacité », a promis Amadou Gon Coulibaly.

