Ile Maurice: Fourniture d'eau - La CWA appelle à la vigilance «en attendant la pluie»

Port-Louis et ses régions limitrophes, alimentées par Grande Rivière Nord-Ouest, dont le niveau fait l'objet de fluctuations fréquentes, ne reçoivent l'eau que six heures par jour, soit trois heures le matin et trois heures le soir. Les habitants du Sud font également face à des problèmes importants, en raison du niveau très bas de la Rivière-du-Poste.

L'Ouest demeure l'une des régions les plus affectées par les interruptions dans la fourniture d'eau. Dans des villages tels Le Morne, Dilo-Pouri et Grande-Rivière-Noire, les robinets sont à sec dix-huit heures par jour.

En attendant, pas question de gaspiller les réserves. Le programme d'approvisionnement réduit est toujours d'actualité. A titre d'exemple, dans le Nord, les régions telles que Péreybère, Cap-Malheureux et Calodyne ne reçoivent de l'eau que pendant 12 heures quotidiennement, de trois à neuf heures le matin et le soir.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.