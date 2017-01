Ile Maurice: Ameegah, les épreuves de la vie... et du School Certificate

Sa mère, femme au foyer, ne peut travailler car elle est la seule à s'occuper de la maison et de sa fille. «Tous ces problèmes font qu'il est temps que je me mette au travail car nos revenus sont limités. Mes parents m'ont soutenue jusqu'ici et il est temps qu'ils se reposent», soupire-t-elle. Si cela ne tenait qu'à elle, elle choisirait la filière de la comptabilité

Pour le SC, elle ne choisit pas les matières les plus faciles, mais plutôt celles qui la passionnent - l'agriculture, la comptabilité, le commerce et la littérature. Sans compter les matières obligatoires. L'année scolaire n'aura décidément pas été de tout repos.

À 17 ans, Ameegah Paul n'est pas de ceux qui s'apitoient sur leur sort. Atteinte d'une malformation congénitale à la main droite et à la jambe droite - plus courte que la gauche - cette jeune collégienne a su s'adapter tout en gardant le sourire. «Ça va... Je suis devenue gauchère par la force des choses», dit-elle.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.